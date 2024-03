„Forum4Burgenland“ für Mehrsprachigkeit

Bei der Jahrestagung von „Forum4Burgenland“ wurde Bilanz über das vergangene Jahr gezogen. „Sehr wichtig ist, dass die neuen Lehrpläne für die Volksgruppensprachen gekommen sind. Sie befinden sich derzeit in der Implementierungssphase. Ein zweiter wichtiger Punkt war, dass im Bundesgymnasium Oberwart die Zweisprachigkeit ins Regelschulwesen übernommen worden ist, davor war es ein Schulversuch“, so Karin Vukman-Artner, Leiterin der Abteilung Minderheitenschulwesen in der Bildungsdirektion Burgenland.

Außerdem wurden weitere Projekte umgesetzt, vor allem digitale Projekte, die den Erwerb der Volksgruppensprachen in Zukunft erleichtern sollen. Das "Forum4Burgenland" wurde im Jahr 2019 mit dem Ziel gegründet, die Volksgruppensprachen Burgenlandkroatisch, Ungarisch und Burgenland-Romani in der öffentlichen Wahrnehmung sichtbarer zu machen und sie im Bildungsbereich zu stärken.