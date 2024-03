FC Südburgenland hat neuen Trainer

Harald Bacher hat Erfahrung im Frauenfußball als Trainer der Damenmannschaft in Fürstenfeld und war auch zwischen 2016 und 2020 sowie für eine kurze Phase 2023 für Rudersdorf in der 2. Liga Süd sowie der Burgenlandliga als Trainer tätig. Die Aufgabe beim FC Südburgenland geht der 51-jährige mit viel Elan an.

„Nachdem ich schon im Frauenfußball tätig war und meine Tochter hier spielt, liegt mir sehr viel an dem Verein“, sagte Harald Bacher bei der Präsentation am Freitag Abend in Mischendorf (Bezirk Oberwart). „Es fehlt nicht viel“, meinte der neue Trainer. „Wir müssen nur Kleinigkeiten ändern, dann wird es sportlich wieder klappen“, so Bacher.

Katja Konrad-Popofsits

Überraschender Trainerwechsel

Erst diese Woche hat sich der FC Südburgenland von Dieter Sachs als Trainer getrennt. Dem ist eine unerwartete Niederlage gegen LUV Graz in der 2. Bundesliga vorangegangen. Jetzt möchte Harald Bacher das Ruder herumreißen und doch noch um den Meistertitel in der 2. Bundesliga mitzuspielen.

„Es ist natürlich nicht einfach. Wie müssen die direkten Duelle mit den Spitzenteams gewinnen und auch auf den einen oder anderen Umfaller der Konkurrenz hoffen“, sagte Harald Berger. „Im Fußball ist aber alles möglich“, ergänzt der neue Trainer.

Sein Debüt feiert der neue Trainer am Sonntag beim Heimspiel gegen Horn.