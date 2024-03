Neues Pianofestival in Eisenstadt

„Keys to heaven“ will mehr als nur ein paar Klavierkonzerte anbieten. Bei der Preview stand auch eine Podiumsdiskussion auf dem Programm. Dabei wurde über die Scheu des Publikums vor Klassik-Konzerten gesprochen – diese hat viel mit Konventionen zu tun. „Man muss wissen, wann man klatschen darf. Man muss wissen, was man anziehen soll. Man muss wissen, wie man da hinkommt und das sind einfach zu viele Möglichkeiten, wo man sagt ‚Nein, das tue ich mir nicht an‘“, meinte der Grafenegg-Festival-Geschäftsführer Philipp Stein. Man müsse auch ein bisschen von diesem Exklusiv-Gedanken weg, ergänzte MuTh-Direktorin Elke Hesse.

Preview auf „Keys to heaven“ ORF-Burgenland-Redakteurin Bettina Treiber bekam bei der Preview schon einen Vorgeschmack auf das neue Piano-Festival.

Neue Formate und Zugänge

Um unterschiedliche Menschen anzusprechen wird es bei „Keys to heaven“ Stummfilm-Musik geben, einen Tango-Crashkurs, aber auch Stars der Klassikszene wie Julian Rachlin und die Önder-Schwestern. Es sei wie ein Festival für junge Menschen gedacht, erklärte die künstlerische Leiterin des Pinaofestivals, Pianistin Maria Radutu: „Also wie man es gewohnt ist aus der Popkultur – dieses Feuer und das Neue-Dinge-Entdecken, bekannte Sachen in einem anderen Setting erleben, Kinder mitnehmen, Freunde mitnehmen und drei Tage wirklich gemeinsam die Musik feiern.“ „Keys to heaven“ findet von 26. bis 28. April in Eisenstadt statt.