Gedenken an die „fast vergessenen Opfer“

Auch heuer wird in Rechnitz wieder an die rund 180 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter gedacht, die beim Kreuzstadl am 24. März 1945 ermordet wurden. Der Höhepunkt der Tagung findet 79 Jahre danach am Sonntag statt. Heuer liegt der Fokus auf „fast vergessenen Opfern“. In Rechnitz wird ein Mahnmal für die Opfer des Massakers beim Schlachthaus enthüllt.

Mahnmal und Buchpräsentation

Das Mahnmal erinnert an 18 ungarisch-jüdische Männer, die kurz vor Kriegsende am 25. März 1945 von fanatischen Nationalisten ermordet wurden. Anschließend findet in der Naturpark Mittelschule in Rechnitz eine Buchpräsentation statt. In dem Buch wird an diese „fast vergessenen Opfer erinnert“. Bereits am Donnerstag findet im OHO in Oberwart eine Tagung zum Thema Erinnern und Gedenken in Zeiten von Krieg, Hass und Gewalt statt, in der es unter anderem um die aktuellen Kriegsereignisse auf der ganzen Welt geht.