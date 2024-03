Pannatura erhöht Gewinn

Das burgenländische Unternehmen Pannatura agiert laut Geschäftsführer Matthias Grün zwar regional, die Rohstoffe und Produkte sind aber auch über das Burgenland hinaus gefragt. Vor allem den Ballungsraum Wien, Niederösterreich sowie die Steiermark und über die Grenzen Österreichs hinaus nach Ungarn und in die Slowakei „denke man mit“ und das funktioniere gut, so Grün.

Neue Verpackungen für Fleischwaren

Die Bilanz zog der landwirtschaftliche Betrieb der Esterhazy-Gruppe daher auch in der Wiener Innenstadt. Die Wiener Bäckerei Felber bezieht schon seit Jahren Rohstoffe von Pannatura, etwa Milch, Weizen und Roggen in Bio-Qualität. „Auch das Holz für den Holzbackofen beziehen wir von Pannatura“, so Doris Felber. Bereits 2002 haben die Esterhazy-Betriebe auf biologische Bewirtschaftung umgestellt. Seit vier Jahren gibt es am Bio-Landgut in Donnerskirchen auch eine Fleischmanufaktur.

ORF/Christoph Hellmann

Das Unternehmen kündigte an, dass Fleischprodukte künftig in nachhaltigen Verpackungen versandt werden. Mit einem steirischen Start-up hat man einen Kooperationspartner gefunden, der Isolierverpackungen aus Recycling-Papier herstellt. „Wir können die Kühlkette damit garantieren und haben ein Produkt, dass ausschließlich mit Papier und Luft arbeitet“, sagt Grün. Ein langjähriger burgenländischer Pannatura-Partner ist die Privatbrauerei Gols, die ihre Biersorten schrittweise auf Bio umstellt. Nach 2018 und 2021 werden heuer auch die Biofeldtage wieder Ende Mai in Donnerskirchen veranstaltet.