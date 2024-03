„Aufblühen“ soll Gäste in den Süden bringen

18 Veranstaltungen stehen im Rahmen der Kampagne „Aufblühen“ auf dem Programm. Mit dabei ist etwa der Weinfrühling in mehreren Orten des Südburgenlands und mehrere Events in der Region Uhudlerland. Der Tourismusverband will so die Besuchszahlen in der eher schwachen Jahreszeit in die Höhe schrauben.

„Die Menschen aus den Nachbarregionen von Wien, Linz und Graz – die wollen wir natürlich noch mehr dazu bringen, uns hier im Südburgenland im Frühjahr, aber auch im Herbst zu besuchen“, sagte der Geschäftsführer des Tourismusverbands Südburgenland, Dietmar Salmhofer.

ORF/Fabian Schneider

Tourismusregion Südburgenland soll weiter wachsen

Das milde pannonische Klima könnte dafür ein Argument liefern, sagte Projektleiter Harald Popofsits. „Das Ziel war einfach, diesen frühesten Frühling auch an unsere Gäste weiterzugeben und zu sagen: Ihr könnt natürlich theoretisch bis in den Mai hinein Skifahren, aber im Burgenland kann man ab Anfang März schon die Sonne, die Natur und die Freizeit genießen“, so Popofsits. Auf lange Sicht soll so das Südburgenland als Tourismusregion weiter wachsen – auch abseits der großen Hotspots Bad Tatzmannsdorf und Stegersbach.