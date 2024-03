ÖGB-Bilanz: 2,1 Millionen Euro erstritten

Österreichweit verzeichnet der ÖGB das größte Mitgliederplus seit mehr als 40 Jahren. Mehr als 1,2 Millionen Mitglieder hat der ÖGB österreichweit aktuell – ein Zuwachs von mehr als 13.000 Mitgliedern.

Zahl der Jugendlichen steigt

Auch im Burgenland gab es im Vorjahr Zuwächse: 142 Mitglieder sind dazu gekommen. Aktuell verzeichnet der ÖGB im Burgenland 41.321 Mitglieder. Damit habe man fast das Vor-Corona-Niveau erreicht, so ÖGB-Landesvorsitzender Erich Mauersics. Österreichweit und auch im Burgenland sei man über Junge erfreut. „Der Anteil an jugendlichen Mitgliedern ist im Burgenland um 2,1 Prozent gestiegen. Aktuell sind 955 Jugendliche Mitglieder“, so Mauersics.

ORF/Raphaela Pint

In Summe hat der ÖGB Burgenland im Vorjahr mehr als 2,1 Millionen Euro für seine Mitglieder erstritten. Den Großteil davon, die Gewerkschaft younion. „younion erstritt über 750.000 Euro für ihre Mitglieder im Gemeindedienst, in Kindergärten und in ihren Verbänden. Hervorzuheben sind auch die zahlreichen korrigierten Mindestlohneinstufungen in diesem Bereich“, so ÖGB-Landessekretär Andreas Rotpuller. Danach folgt die Gewerkschaft Bau-Holz, sie hat mehr als 320.000 Euro erstritten.