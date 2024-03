Frost bedroht Obsternte

Genauer beurteilen könne man die Schäden aktuell noch nicht. Derzeit zeige man sich noch zuversichtlich, so Johann Plemenschits, Präsident des burgenländischen Obstbauverbandes. Man habe aber bereits feststellen müssen, dass es je nach Kulturlage und Obstsorte Frostschäden gebe.

Von einem Ernteausfall kann aktuell laut Plemenschits noch keine Rede sein. „Erst Mitte Mai können wir eine endgültige Bilanz ziehen, was einen Ausfall und die Qualität betrifft“, so Plemenschits. „Punktuell wird es vor allem im Nordburgenland Schäden geben. Wie hoch und ob sich das in einer wirtschaftlichen Dimension abspielt, da muss man noch die Witterung der nächsten Wochen abwarten“, so Mario Winkler, Pressesprecher der Hagelversicherung.