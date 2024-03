Markt Allhau: Eine Schwerverletzte bei Unfall auf B50

Der Unfall ereignete sich um 16.45 Uhr auf der B50 im Gemeindegebiet von Markt Allhau. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Die beiden Lenker der am Unfall beteiligten Fahrzeuge, ein Mann und eine Frau, wurden bei der Kollision verletzt. Die Frau erlitt laut Landessicherheitszentrale schwere Verletzungen. Sie wurde mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Oberwart geflogen und in den Schockraum gebracht. Der andere Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde am Unfallort vom Roten Kreuz versorgt.

Fotostrecke mit 10 Bildern Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart Presseteam BFKDO Oberwart

B50 musste während Aufräumarbeiten gesperrt werden

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die B50 gesperrt und der Verkehr durch die Polizei umgeleitet werden. Im Einsatz waren insgesamt drei Feuerwehren aus Markt Allhau, Buchschachen und Wolfau, das Rote Kreuz und die Polizei.