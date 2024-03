„Sag’s Multi“: Finale mit 18 Jugendlichen

Für das Burgenland-Finale am 23. April 2024 müssen die Schülerinnen und Schüler eine neue Rede in zwei Sprachen vorbereiten und diese dann vor Publikum im ORF Landesstudio in Eisenstadt vortragen. Das Thema kann aus einer breiten Palette gewählt werden, heuer dreht sich alles um das Motto „Mitbestimmen, mitgestalten – meine Stimme, mein Tun“. Innerhalb der Rede muss mehrfach zwischen der freigewählten Sprache und Deutsch gewechselt werden. Im burgenländischen Finale werden heuer Kroatisch, Ungarisch, Englisch, Türkisch, Spanisch, Serbisch und Ukrainisch vertreten sein.

Neun verschiedene Schulen

Die 18 Jugendlichen, die es ins Burgenland-Finale geschafft haben, kommen aus neun verschiedenen Schulen:

Ecole Güssing

BHAK/BHAS Stegersbach

ZBG Oberwart

BG/BRG/BORG Oberpullendorf

MS Deutschkreutz

MS Neufeld

MS Mattersburg

BG/BRG Mattersburg

Theresianum Eisenstadt

Mit dem Redewettbewerb „Sag’s Multi“ will der ORF die Mehrsprachigkeit in Österreich als Gewinn aufzeigen und diese bei Jugendlichen aktiv fördern. Der Bewerb wird heuer zum 15. Mal veranstaltet. Bisher waren insgesamt 89 Sprachen zu hören – immer in Kombination mit Deutsch.