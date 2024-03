Wirtschaft

Neue Wohnsiedlung im Zentrum von Podersdorf

Im Zentrum von Podersdorf (Bez. Neusiedl am See) entsteht derzeit eine neue Siedlung mit 66 Wohnungen – dort, wo früher das Hotel Pannonia stand. Eine Gesellschaft aus mehreren Investoren investierte 20 Millionen Euro in das Bauprojekt.