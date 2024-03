Chronik

Teure Weine gestohlen: Vier Jahre Haft

Ein Weindieb stand am Dienstag in Eisenstadt vor Gericht. Er soll teuren Wein im Wert von rund 200.000 Euro aus einem Weingut im Bezirk Neusiedl am See gestohlen haben. Den Wein wollte er im Internet verkaufen, das Geld brauchte er, um Spielschulden zu begleichen. Er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt.