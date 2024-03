Leichen in Stöttera: Natürlicher Tod

Bei den Toten handelt es sich um eine pflegebedürftige 83-Jährige und ihren 61-jährigen Sohn. Sie waren vor einer Woche in ihrem Haus tot aufgefunden worden – mehr dazu in Zwei Leichen in Stöttera gefunden. Der Sohn dürfte seine Mutter gepflegt haben. Die beiden Toten wurden für die Beerdigung freigegeben, sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, Helmut Marban.