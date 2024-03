Acht Baufirmenvertreter vor Gericht

Unternehmen, die mittels Absprachen den Wettbewerb unterlaufen, machen sich strafbar. Meist geht es darum, die Preise hochzutreiben – zum Schaden der Auftraggeber und zum Vorteil der ausführenden Firmen. Österreichweit hat die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen 873 Beschuldigte aus der Baubranche ermittelt, in 276 Fällen sind die Ermittlungen noch im Gange.

Wutzlhofer: Mandanten profitierten wirtschaftlich nicht

Im Burgenland wurden gegen einen Baumeister, einen Gesellschafter und sechs Geschäftsführer von Baufirmen Strafanträge eingebracht. Zwei von ihnen werden von Rechtsanwalt Johannes Wutzlhofer vertreten. Er betonte in einem Interview mit dem ORF Burgenland, dass seine Mandanten vergleichsweise kleine Fische seien. Sie hätten keines der Bauverfahren, die angezeigt seien, tatsächlich ausgeführt und wirtschaftlich in keinster Weise von Absprachen profitiert.

ORF

Wutzlhofer: Absprachen nicht zum Hochtreiben der Preise

In den Absprachen sei es nicht darum gegangen, Preise hochzutreiben, sagte der Anwalt. Nach seiner Darstellung haben die Baufirmen Anbote für Aufträge abgegeben, die sie gar nicht haben wollten, weil das Bauvolumen viel zu groß für sie gewesen wäre. Hätten sie aber nicht einmal zum Schein mitgeboten, wären sie bei anderen Vergaben nicht mehr zur Anbotslegung eingeladen worden.

Dass auch Scheinanbote illegal sein können, sei ihnen nicht bewusst gewesen, so Wutzlhofer: „Ich denke, dass sich gewisse Usancen einfach über die letzten Jahre und Jahrzehnte eingeschlichen haben und Dinge einfach unreflektiert fortgeführt worden sind.“ Der Prozess ist auf drei Tage anberaumt.

Ermittlungen seit 2016

Die Ermittlungen in der gesamten Causa Baukartell starteten bereits 2016. In Kärnten wurde bei der Firma Kostmann – einer der späteren Kronzeugenfirmen – ein Ordner gefunden, der die Sache auffliegen ließ.

„In diesem Ordner befanden sich vor allem handschriftliche Notizen mit den Worten Abtausch, mit einem gewissen Punktesystem, also sehr schwer verständlich eigentlich“, erläuterte die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), Natalie Harsdorf-Borsch, im Ö1-Morgenjournal am Dienstag. Die Ermittler hätten die eigene Sprache der Baufirmen für die kriminellen Machenschaften „erst lernen“ müssen. Wenn von „Enten“ die Rede war, so handelte es sich dabei etwa um zu teure Scheinangebote.