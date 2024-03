Eisenstadt: Erstes Geburtshaus vor Eröffnung

Das neue Geburtshaus in der Landeshauptstadt ist in einem Bürogebäude untergebracht und so gut wie fertig. Die Räumlichkeiten konnten schon am Sonntag besichtigt werden. Sie wurden mit großem Aufwand adaptiert und für Geburten vorbereitet. Fünf Hebammen haben es sich zum Ziel gesetzt, dass Frauen hier möglichst entspannt und in einem heimeligen Umfeld gebären können. Sie werden schon während der Schwangerschaft, wenn sie das wollen, intensiv betreut – anders als im Spital.

Nur für Geburten ohne Komplikationen

„Ich kann meine Hebamme kennenlernen, ich weiß, wer mich da erwartet“, erklärte Hebamme Theresa Ließer. Das sei ein wichtiger Grundstein für ein entspanntes Geburtserlebnis, weil man sich da anders fallen lassen könne. In einem Geburtshaus können nur gesunde Frauen mit unkomplizierter Schwangerschaft gebären. Komplikationen seien fast immer früh zu erkennen.

Da das Krankenhaus ganz in der Nähe des Geburtshauses sei, mache sie sich da nicht so viele Gedanken, erklärte Hajnalka Varhegyi aus Trausdorf. Die Hebammen seien ja auch darauf geschult, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, wenn es notwendig sei.

Begehung vor Eröffnung notwendig

Die Hebammen warten schon seit geraumer Zeit auf eine Begehung der Räumlichkeiten durch den Amtsarzt. Land und BH sind uneins, wer zuständig ist. Erst wenn das erledigt ist, kann das Geburtshaus aufsperren.