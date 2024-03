Gunners gewinnen Burgenland-Derby klar

114 Punkte konnten die Gunners gegen die „Drachen“ aus der Landeshauptstadt erzielen. Das ist neue Saisonbestleistung, für Coach Horst Leitner aber nicht mehr als eine positive Begleiterscheinung. „Die Differenz, der Score, das ist momentan alles irrelevant. Momentan zählt nur eines: Dass du das Spiel gewinnst. Das ist notwendig, damit wir die Play-offs erreichen“, so Leitner nach dem Spiel. Bislang hat sein Team mit vier Siegen aus vier Spielen in der Quali-Runde ihr Möglichstes getan. „Das Selbstvertrauen ist jetzt natürlich groß“, sagte Gunners-Spieler Edi Patekar.

Überlegener Sieg nach enger Anfangsphase

In der eigenen Halle erwischten die Gunners gegen Eisenstadt den besseren Start und erarbeiteten sich in den ersten Minuten eine 14:0-Führung. Danach kamen aber die Dragonz besser ins Spiel, trafen fünfmal von der Dreierlinie und lagen nach dem ersten Viertel sogar mit einem Punkt Vorsprung in Führung. „Dazu muss man ihnen gratulieren, das hat meine Mannschaft verunsichert“, sagte Gunners-Coach Leitner. „Wir haben uns dann aber besonnen. Ab der Mitte des zweiten Viertels lief das Spiel nur mehr in eine Richtung.“

Das schlug sich am Ende auch auf der Anzeigetafel nieder. 28 Punkte Vorsprung sprachen eine deutliche Sprache. „Hut ab an die Mannschaft. Wir haben das Spiel in der zweiten Halbzeit komplett diktiert“, so Edi Patekar. Dem konnte sich auch Dragonz-Coach Felix Jambor nur anschließen. „Der Sieg für Oberwart geht auf jeden Fall in Ordnung. Sie haben sich das erarbeitet und verdient“, sagte Jambor.

Ersatzgeschwächte Dragonz ohne Chance

Die Gäste aus Eisenstadt trauerten der am Ende deutlichen Niederlage nicht lange nach. „Uns hat eine Krankheitswelle erwischt, wir hatten nur acht Spieler dabei. Mit dem Kader, den wir heute stellen konnten, haben wir ein sensationelles Spiel abgeliefert“, so Jambor. „Wir können sehr stolz auf unsere Leistung sein, wir haben sehr gut gekämpft und Oberwart damit das Spiel erschwert“ ergänzte Dragonz-Spieler Lukas Hahn.

Für die Dragonz bleibt das große Ziel in der Quali-Runde weiter, den zehnten Platz noch zu erreichen – so könnte man dem „Play-down“ der beiden Letztplatzierten gegen den Abstieg noch entgehen. Mit aktuell zwei Spielen mehr am Konto beträgt der Rückstand auf die derzeit zehntplatzierten Vienna Timberwolves zwei Punkte.

Play-offs für Gunners in Reichweite

Oberwart darf hingegen weiter von der Teilnahme an den Play-offs träumen. Im Kampf um die beiden Tickets, die in der Quali-Runde noch vergeben werden, läuft alles auf einen Dreikampf zwischen den Gunners, dem BC Vienna und den Kapfenberg Bulls hinaus. „Jede einzelne Niederlage kann uns aus dem Rennen werfen. Wir dürfen uns einfach keine Niederlage erlauben und werden bis zum Schluss versuchen, jedes Spiel zu gewinnen“, resümierte Gunners-Coach Horst Leitner. Sechs Spiele bleiben noch bis zum Ende der Quali-Runde.