Start in die neue Radsaison

Vom Nord bis zum Südburgenland stellten verschiedene Veranstaltungen das Fahrrad in den Mittelpunkt und luden dazu ein, mitzufahren. Mit dem „Anradeln“ fällt traditionell der offizielle Startschuss für die Frühlingssaison.

Events im ganzen Land

Ob bei der „Masters of Dirt“-Demoshow in Podersdorf (Bezirk Neusiedl am See), auf den Burgenland-Trails am Geschriebenstein, mit einem bunten Programm in Lockenhaus (Bezirk Oberpullendorf) oder gemütlich und familiengerecht auf dem Bahntrassen-Radweg zwischen Bad Tatzmannsdorf und Oberwart: Die diversen Veranstaltungen im ganzen Land waren bemüht, für alle Radbegeisterten etwas zu bieten. Auch wenn das Wetter am Samstag teilweise regnerisch war, ließen sich die Radfans nicht abschrecken.

Wetter Burgenland aus Podersdorf ORF-Burgenland-Moderatorin Kristina Buconjic war bei der „Masters of Dirt“-Show dabei.

Radfahren laut Umfrage beliebteste Urlaubsaktivität

Radfahren sei laut einer aktuellen Umfrage für Gäste die beliebteste Urlaubsaktivität im Burgenland, betonte Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Man wolle das Radland Nummer eins sein uns setze in diesem Segment sehr viele Maßnahmen, sagte auch Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) am Samstag in Lockenhaus. Da gehörten Bewusstseinsbildung und Veranstaltungen dazu.