Biogenossenschaft übernimmt Bauernladen

Bereits Anfang des Jahres hat die Biogenossenschaft, die aktuell 24 Mitglieder zählt, den Eisenstädter Bauernladen von einem ihrer Mitglieder übernommen. Nach einem Umbau und einer Erweiterung hat der Bauernladen am Freitag seine Eröffnung gefeiert. Das Sortiment beinhaltet hauptsächlich Bioprodukte aus dem gesamten Land und Produkte aus der Region.

Bioflächen deutlich ausgeweitet

Die Produkte werden nicht direkt von der Biogenossenschaft verkauft. Diese stelle lediglich die Verkaufsflächen zur Verfügung, hieß es vom Geschäftsführer der Biogenossenschaft, Hannes Anton bei der Eröffnung am Freitag. Die Bäuerinnen und Bauern können beispielsweise einen Kühlschrank mieten und ihre Produkte im SB-Bauernladen verkaufen. Die Biogenossenschaft stellt die Kühlung, die Regalbetreuung und die Kaufabwicklung zur Verfügung. Aktuell nutzen 15 Produzentinnen und Produzenten aus dem Burgenland und einer aus Niederösterreich dieses Angebot.

Mit der Eröffnung des Selbstbedienungs-Hofladens will die Bio-Vermarktungsgesellschaft auch einen Schritt in Richtung der Endverbraucherinnen und Endverbraucher machen. Aktuell zählt die Genossenschaft 24 Mitglieder, die ihre Bio-Produkte an insgesamt rund 60 burgenländische sowie an Wiener Kundinnen und Kunden vertreiben. "Die Bioflächen wurden in den letzten Jahren auf über 40 Prozent ausgeweitet. Mehr als 28 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe haben auf Bio umgestellt“, so Landeshautpmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

SB-Laden mit Bedienung

Der Laden mit Selbstbedienung ist von Montag bis Sonntag von 06.00 bis 21.00 Uhr geöffnet. Von Montag bis Donnerstag gibt es in der Zeit zwischen 09.00 und 12.00 Uhr und Freitags von 10.00 bis 15.00 Uhr auch eine Bedienung. Zahlen können Kundinnen und Kunden entweder in bar oder mit Karte.