Weniger Neuzulassungen: Händler trotzdem optimistisch

Die Neuzulassungen sind in den vergangenen zehn Jahren um rund ein Drittel gesunken. Im Vorjahr sind im Burgenland rund 6.600 neue Autos verkauft worden. Mehr als die Hälfte davon sind weiterhin Diesel bzw. Benzin Fahrzeuge, aber hier sinken die Verkaufszahlen deutlich. Elektro- und Hybrid-Autos werden zwar immer mehr verkauft – aber die Verkaufszahlen steigen nur langsam.

ORF/Quelle Statistik Austria

Die Inflation und der Imagewandel des Autos sind zwei Hauptgründe, wieso die Verkaufszahlen in den vergangenen Jahren deutlich gesunken sind. Bei den Autohäusern in Eisenstadt führt das Frühlingserwachen aber gleichzeitig wieder zu vorsichtigen Frühlingsgefühlen. „Wir sind zwar in einer sehr schwierigen Situation in der Autobranche, aber man merkt schön langsam eine Besserung. Es kommen wieder mehr Kunden in den Schauraum, es gibt sehr gute Angebote und ich glaube, wir sind wieder auf dem richtigen Weg“, meint etwa Werner Weintritt vom gleichnamigen Autohaus.

Verbesserungen auch bei Leasing-Angeboten

Auch Autohaus-Besitzer Günter Buchreiter zeigt sich zuversichtlich: „Man merkt einfach von der Zinslandschaft her, dass es da Verbesserungen gibt – auch von den Herstellern für die Leasing-Angebote. Generell merkt man, dass die Inflation weniger wird“. Christian Kamper vom Autohaus Kamper ortet Bewegung auf dem Automarkt und hofft beim Eisenstädter Autofrühling „auf einen Besucherstrom“.

Der Besucherstrom bringt zwar keine Autos zum Fahren. Der elektrische Strom aber schon – und der ist nach wie vor gefragt. Wenn auch nicht ganz so stark, wie man vielleicht erwarten würde, sagt Kamper. „Es ist eine Zurückhaltung da in der Elektromobilität. Der erste Schwung ist gedeckt. Wenn ich zu Hause Photovoltaik habe, ist das natürlich weiterhin ein gutes Thema“, so Kamper.

Hybrid-Autos beliebt

Im Burgenland ist derzeit Hybrid-Autos – also die Kombination aus Strom und Diesel oder Benzin – beliebter. „Weil der Vorteil darin liegt, dass ich eine gewisse Strecke elektrisch fahren kann und dann, wenn der Strom aus ist, kann ich ganz normal mit dem Benzinmotor weiterfahren. Ein Riesenvorteil“, meint Werner Weintritt.

Was ist wichtig bei einem neuen Auto? Philip Dirnbeck hat Besucherinnen und Besucher des Autofrühlings gefragt, welche Kriterien für sie wichtig sind beim Autokauf.

Grundsätzlich herrscht eine große Vielfalt am Automarkt. Das ist positiv, wenn es um die verschiedenen Antriebsarten geht. Aber auch negativ, wenn man die gestiegenen Preise betrachtet. Daher seien Gebrauchtwagen und Reparaturen sehr beliebt, so Günter Buchreiter. „Die Leute fahren auch länger mit den Fahrzeugen, dieser Trend hält an“, so Buchreiter.