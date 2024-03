Markus Reisenhofer: Erster Schlüssel passt

Beim großen „Radio Burgenland Musikmärz“-Finale wurde unter notarieller Aufsicht ein Auto verlost. Zehn Hörerinnen und Hörer hatten sich in den vergangenen Wochen textsicher gezeigt und sich beim Gewinnspiel „Austropop singen und Auto gewinnen“ einen Schlüssel für das Finale reserviert.

Fotostrecke mit 3 Bildern ORF ORF ORF

„Das muss ich einmal verkraften“

Markus Reisenhofer war am Freitagmorgen als erster an der Reihe, um einen Autoschlüssel auszuwählen und machte einen Glücksgriff: Das Auto startete. „Das muss ich einmal verkraften“, sagte der frisch gebackene Autobesitzer in einer ersten Reaktion, er sei einfach nur sprachlos. Die Freude sei riesengroß, er habe überhaupt nicht damit gerechnet und sei mit keinerlei Erwartungen ins ORF-Landesstudio nach eisenstadt gefahren, sagte Reisenhofer.