Schüler verzichten eine Woche auf ihr Handy

Könnten Sie sich vorstellen, auf Ihr Handy zu verzichten? Keine Anrufe, keine SMS und keine sozialen Medien? Für viele ein Ding der Unmöglichkeit. Nicht so für die 2c des Theresianums. Für die Elf- und Zwölfjährigen war diese Herausforderung kein Problem. „Ich bin jetzt viel mehr draußen in der Natur. Ich war zwar davor auch nicht dauernd am Handy, aber jetzt habe ich nicht mehr das Gefühl immer draufschauen zu müssen, wenn ich daran vorbeigehe“, meinte eine Schülerin nach dem einwöchigen Versuch. „Ich habe mich befreit gefühlt und hatte mehr Zeit mit meiner Familie etwas zu machen“, erzählte eine andere Schülerin.

ORF

Wie locker die Kinder diese Handypause genommen haben, hat auch die Erwachsenen erstaunt. „In Zeiten wie diesen, wo wir ganz einfach sehen, dass das Handy immens im Mittelpunkt jedes Kindes steht, sind wir eine der wenigen Schulen, wo das Handy den ganzen Tag im Spind bleibt. Die Kinder haben so in den Pausen Zeit zu reden. Das ist uns ganz wichtig“, so Direktor Johannes Pachinger.

Projekt Handyfasten in der Schule Förderungen gegen Leerstand | Kerschbaum wehrt sich gegen Kritik | Kurzmeldungen | Projekt Handyfasten in der Schule | Vorschau auf das Lisztfestival | Theaterliebling Steinhauer trifft auf Austropopper Cornelius

Die Schülerinnen und Schülerinnen haben sich nun vorgenommen, auch ihre Eltern dazu zu bringen, das Handy öfter einmal zur Seite zu legen.