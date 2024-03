Das Burgenland auf der Ferienmesse

Auf einer Fläche von insgesamt rund 380 Quadratmeter präsentiert der Burgenland Tourismus die drei Tourismusregionen Nord-, Mittel- und Südburgenland. Außerdem werden auf der Messe auch Produkte aus dem „my burgenland Shop“ verkauft. Neben Informationen rund um das Tourismusland gibt es auch heuer wieder ein Live-Programm mit Interviews und musikalischen Darbietungen.

Rund 450 Aussteller

Für Besucherinnen und Besucher der Messe gibt es außerdem zwei Challenges. Der Stand wird unter anderem von Schülerinnen und Schülern der HBLA Oberwart und dem Pannoneum in Neusiedl am See betreut. Insgesamt sind auf der Ferienmesse in Wien rund 450 Aussteller aus Österreich und der ganzen Welt vertreten. Die Ferienmesse läuft bis inklusive Sonntag.