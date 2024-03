Kerschbaum wehrt sich gegen Kritik

Die im „Falter“ geäußerte Kritik sei nicht zutreffend, so Kerschbaum. Konkret geht es etwa um die Vergabe der Programmgestaltung an eine Künstleragentur – mehr dazu in Neue Vorwürfe gegen Brucknerhaus-Intendanten.

Steile Karriere

Die bisherige Karriere von Kerschbaum ist jedenfalls beachtlich. Als Sohn eines Polizisten und einer Hausfrau wurden dem 53-jährigen Grieselsteiner Kunst und Kultur nicht in die Wiege gelegt. Nach einem Studium für Schauspiel und Gesang an der Universität Wien begann seine Karriere als Sänger in der Volksoper in Wien, später spielte er weltweit an vielen renommierten Theaterhäusern, unter anderem auch an der Metropolitan in New York. In seiner Heimat Jennersdorf gründete Kerschbaum 2002 das Opernfestival jOpera auf Schloss Tabor und er wurde auch künstlerischer Leiter des Festivals.

ORF

Seit 2017 Intendant des Brucknerhauses

2017 bewarb er sich als Intendant des Brucknerhauses in Linz und setzte sich in einem Hearing mit sieben von zwölf Stimmen durch. Als künstlerischer Leiter des international angesehen Konzerthauses am Donauufer ist er für rund 300 Veranstaltungen im Jahr verantwortlich. Außerdem ist er als Vorstandsdirektor der LIVA zuständig für weitere Bühnen wie das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel und den Posthof – ein Kulturzentrum für Musik, Tanz, Literatur, Theater und Kleinkunst. Der Kulturmanager Kerschaum ist in Linz für die Geschicke von insgesamt 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich.