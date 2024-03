Bei den Speedbewerben im Rope Skipping zählt die Geschwindigkeit, im Freestyle wiederum die Choreografie. Die Sportart kommt ursprünglich aus den USA und ist vor mehr als 20 Jahren auch in Oberwart angekommen. Dort wurde heuer erstmals ein „Spring Cup“ veranstaltet. Dabei waren mehr als 50 junge Sportlerinnen und Sportlern aus ganz Österreich am Start, die vorzeigten, was mit der Schnur alles geht.

Rope Skipping: EM-Quali für zwei Burgenländerinnen

Zwei junge Oberwarterinnen ergriffen die Chance vor heimischem Publikum: Die 13-jährige Pia Mercsanics und die 15-jährige Lena Ertler schafften beim „Spring Cup“ die angepeilte EM-Qualifikation. Dieser große Wettkampf wird für die Oberwarter Talente im Sommer in Ungarn stattfinden.