Pepco und Depot: Auch Burgenland betroffen

Mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind von der Pepco-Pleite österreichweit betroffen, darunter auch mehrere burgenländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Laut Arbeitsmarktservice (AMS) Burgenland werden alle fünf burgenländischen Standorte geschlossen. Rund 35 Personen sind im Frühwarnsystem des AMS gemeldet.

Depot schließt Filiale in Oberwart

Bei der Wohnaccessoire-Kette Depot wird über die Schließung von rund der Hälfte der österreichischen Filialen nachgedacht. In diesem Fall sind rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im AMS-Frühwarnsystem gemeldet. Im Burgenland wird laut AMS die Filiale in Oberwart geschlossen. Acht Personen verlieren ihren Arbeitsplatz. Der zweite Standort in Eisenstadt soll bestehen bleiben.