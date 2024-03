Neuer Obmann bei Wein Burgenland

Bei einer Vorstandssitzung der Wein Burgenland wurde Herbert Oschep einstimmig zum Obmann gewählt. Er folgt in dieser Funktion auf den Oggauer Winzer Matthias Siess, der zum Ehrenobmann ernannt wurde. Oschep spricht von einer großen Aufgabe. Die heimischen Winzer stünden vor einer schwierigen Preissituation. „Es ist mittlerweile so, dass die Winzer im Burgenland sehr harte Arbeit leisten, tagtäglich draußen stehen, sich um den Weinbau kümmern. Aber am Ende des Tages, wenn es darum geht, um wie viel Euro, verkaufe ich den Wein, ist es mittlerweile schon sehr problematisch“, so der neue Obmann der Wein Burgenland.

Zusammenhalt wichtig

Top-Qualität und eine starke Marke – darauf will Oschep aufbauen: „Wir dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen. Wir stehen für das Burgenland, und das ist mir ganz besonders wichtig, dass wir als Burgenland gemeinsam auftreten. Es gibt die unterschiedlichen DAC-Regionen, aber am Ende des Tages wird der burgenländische Wein als Burgenland wahrgenommen – und das ist unser großer Vorteil.“

ORF/Nobert Lehner

Oschep ist 42 Jahre alt, stammt aus St. Michael im Lungau (Salzburg), ist Politikwissenschaftler und Historiker, und er leitet das Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Laut Andreas Liegenfeld, Obmann des Regionalen Weinkomitees, zeichnen Oschep die Leidenschaft für Wein sowie seine bestehenden Netzwerke auch auf nationaler Ebene aus. Dementsprechend werde man mit den strategischen Entwicklungen und Positionierungen auch reüssieren können, so Liegenfeld.

Wirtschaftslandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) verwies auf die große Bedeutung des Weinbaus für die Wirtschaft und den Tourismus. Jeder 17. Arbeitsplatz hängt direkt oder indirekt daran und jeder vierte Gast kommt wegen des Weins ins Land.