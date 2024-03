Kinder- und Jugendbuchpreis für Petra Piuk

Die besten von 75 Büchern heimischer Verlage werden mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis ausgezeichnet. Für das Bilderbuch „Josch der Froschkönig“ bekommt Piuk einen Hauptpreis, der mit 6.000 Euro dotiert ist. Das Bilderbuch räumt mit vielen Märchen-Klischees auf.

Minitta Kandlbauer

Petra Piuk wurde 1975 geboren und stammt aus Kukmirn (Bezirk Güssing). Sie lebt als freie Schriftstellerin in Wien und schreibt für Kinder und Erwachsene. Zuletzt erschien 2020 ihre Novelle „Wenn Rot kommt“. Ihr bisher einziges Theaterstück „Talkshow 1933“ wurde im Offenen Haus Oberwart (OHO) aufgeführt. Schon 2016 ging der Literaturpreis des Landes Burgenland an Piuk. Sie wird nun am 18. April im Kulturzentrum Eisenstadt mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis geehrt.