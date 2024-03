Grüne Fachtagung gegen Bodenversiegelung

Wie kann Bodenversiegelung reduziert werden? Dieser Frage gehen die burgenländischen Grünen im Rahmen einer Fachtagung nach. Es geht etwa darum, wie leerstehende Gebäude besser genutzt werden können, so die Klubobfrau der Grünen, Regina Petrik: „Wir brauchen eine gute, wirksame Erhebung über den vorhandenen Leerstand – also leerstehende Gebäude von Industrie und Gewerbe, wir sehen sie leider quer durch das Burgenland stehen, die einem neuen Nutzen zugeführt werden könnte.“

Experten werden auch über rechtliche Möglichkeiten informieren und Best Practice Beispiele vorstellen.

Die Tagung findet am 12. März im Kulturzentrum in Eisenstadt statt.