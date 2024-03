Darmkrebsvorsorge – Schwerpunkt im März

Auch Riedlingsdorf (Bezirk Oberwart) gehört zu jenen Gemeinden, wo Bewohnerinnen zwischen 40 und 80 Jahre vergangene Woche ein blaues Kuvert mit Teströhrchen und Begleitschreiben in ihrem Postkasten vorgefunden haben. Es wird jedes Jahr von Gemeindebediensteten zugestellt und muss innerhalb von zehn Tagen bei der praktischen Ärztin im Ort abgegeben werden.

Die Allgemeinmedizinerin Afsaneh Nour ist erfreut, dass die Aktion in Riedlingsdorf so gut angenommen wird. Aus ihrer Sicht sei die direkte Zusendung der Proberöhrchen von entscheidender Bedeutung. „Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Faktor“, so die Ärztin.

Einzigartig in Österreich

Das jährlich stattfindende gratis Screening ist einzigartig in ganz Österreich. Andreas Püspök, Internist und Abteilungsleiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, freut sich über den Erfolg der Aktion „Burgenland gegen Dickdarmkrebs“.

„Ursprünglich waren wir das Bundesland mit der höchsten Krebsrate in ganz Österreich und jetzt sind wir mittlerweile an die letzte Stelle gerutscht, was in dem Fall etwas Positives ist“, so Püspök. Das Land unterstützt die Aktion jährlich mit 350.000 Euro. Nun soll das Pilotprojekt bundesweit ausgerollt werden.