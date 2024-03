Kultur

Haydnhaus öffnet wieder seine Pforten

Nach der traditionellen Winterpause starten wieder viele Museen in die neue Saison, darunter das Haydnhaus in Eisenstadt, das einstige Wohnhaus des Komponisten, in dem er zwölf Jahre wohnte. Besucherinnen und Besucher können in dem Museum die Zeit des Komponisten, sein Leben und seine Musik erkunden.