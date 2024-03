Kein Sieg für Siegendorf zum Frühjahrsstart

Als klar spielbestimmende Mannschaft verpasste der ASV Siegendorf den Sieg gegen den Tabellendritten aus St. Margarethen. „Wenn wir unsere Chancen nicht nutzen und so ein Tor kriegen, dann ist es am Ende ein verdientes Unentschieden“, bilanzierte Trainer Nikolaus Schilhan.

Schrecksekunde zu Spielbeginn

Die Partie startete für beide Teams mit einem kurzen Schock. Siegendorfs Deni Stoilov und St. Margarethens Mario Wenzl krachten wenige Sekunden nach Anpfiff mit den Köpfen aneinander. Nach minutenlanger Unterbrechung mussten beide ausgewechselt werden. In den Minuten danach übernahm Siegendorf das Kommando, kam aber kaum gefährlich vors Tor. In Spielminute 30 brach dann der Bann und die Hausherren gingen durch Mario Stefel in Führung, der eine Hereingabe von Lukas Grozurek zum 1:0 verwertete.

Siegendorf blieb die überlegene Mannschaft und erarbeitete sich auch nach der Halbzeitpause mehr Torchancen, konnte allerdings keine davon nutzen. Nach einer Stunde bekam der Tabellenführer die Rechnung präsentiert – Gergö Fönyedi traf mit der ersten nennenswerten Torchance für St. Margarethen zum 1:1. Wenige Minuten später hatte der Legionär aus Ungarn sogar die Führung auf dem Fuß, vergab aber aus kurzer Distanz. Die folgende Schlussoffensive der Siegendorfer wurde nicht mehr belohnt – es blieb beim 1:1.

Enttäuschung in Siegendorf – Jubel bei den Gästen

Mit dem Ergebnis konnten beide Teams nach dem Schlusspfiff unterschiedlich gut leben. „Wir haben uns sehr schwergetan und sind über den Kampf dann ins Spiel gekommen. Der eine Punkt ist für uns gefühlt wie ein Sieg“, sagte SVM-Kapitän Martin Weixelbaum. Mit hängenden Köpfen verließen hingegen die Siegendorfer das Spielfeld. „Der Gegner hatte eigentlich nur einen Torschuss. Dass der reingeht ist für uns extrem bitter, wird uns aber nicht daran hindern, weiterzumachen und unsere Ziele zu erreichen“, analysierte Siegendorf-Verteidiger Tin Zeco.

ORF

In der Tabelle bleibt Siegendorf weiter ungeschlagen auf Platz eins, vier Punkte beträgt nun der Vorsprung auf den ersten Verfolger aus Parndorf. „Wir haben alles in der eigenen Hand und werden alles dafür tun, damit das bis zum Ende so bleibt“, sagte Siegendorf-Trainer Schilhan. Auch für St. Margarethen läuft bisher alles nach Plan. Das Team von Franz Lederer blieb zum zehnten Mal in Serie ohne Niederlage und liegt hinter dem Führungsduo auf dem dritten Platz. „Wir wollen die Großen weiter ärgern. Siegendorf und Parndorf sind die absoluten Topfavoriten, aber wenn wir dort mitmischen können, sind wir schon sehr zufrieden“, so Lederer.