Vorbereitungen für Radsaison laufen

Das Burgenland ist ein Land der Radfahrerinnen und Radfahrer. In acht von zehn Haushalten findet sich zumindest ein Fahrrad. Anfang März haben die Fahrradmechanikerinnen und Fahrradmechaniker im Land alle Hände voll zu tun. Kurz vor Saisonstart lassen viele Kundinnen und Kunden ihre Fahrräder für den Saisonstart servicieren.

Jobräder gefragt

Der jährliche Fahrradcheck sei wichtig. Einerseits, um sicher unterwegs zu sein. Andererseits, um kleine Schäden sofort zu beheben. „Durch die Überprüfung können große Ausgaben verhindert werden. Wir können zum Beispiel die Bremsbelege schnell und günstig wechseln, wartet man allerdings länger, kann es sein, dass wir die Bremsscheiben tauschen müssen“, so Fahrradmechaniker Oliver Zügn.

ORF/Patricia Schuller

In Zeiten hoher Spritpreise ist das Fahrrad oft eine kostengünstige und gesunde Alternative zum Auto. Zudem sind laut Verkehrsclub Österreich viele Wege im Alltag kürzer als fünf Kilometer, also sehr einfach mit dem Fahrrad erreichbar. "Vor allem die Nachfrage nach Jobrädern, die vom Arbeitgeber gefördert werden, sei in den vergangenen Jahren gestiegen, so Josef Roszsas Geschäftsführer von einem Radgeschäft in Eisenstadt.

Andrang vor Saisonstart

Elektronischer Fahrradservice

Das E-Bike bleibt nach wie vor gefragt. Die Fahrradchecks können sowohl manuell als auch elektronisch durchgeführt werden. Dadurch scheinen Fehlermeldungen auf, sofern es welche gibt. Es aber auch die Leistung eines E-Bikes verändert werden. Es kann zum Beispiel die Unterstützung verringert werden, um mehr Rechweite zu haben, oder die Unterstützung verstärkt werden, um bei Anstiegen mehr Kraft zur Verfügung zu haben", so Paul Heimel, Verkaufsleiter in einem Radgeschäft in Mattersburg.