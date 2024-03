Drogenlenker in Unfall verwickelt

Der 18-Jährige war Donnerstagabend mit seinem Auto an einer Kreuzung bei Neustift an der Lafnitz mit dem Pkw einer 37-jährigen Autolenkerin zusammengestoßen. Die Frau wurde verletzt. Sie wurde in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Ein Test ergab, dass er unter Einfluss von Drogen stand, er wurde angezeigt.

Ein Schwerverletzter in Kaisersdorf

In Kaisersdorf (Bezirk Oberpullendorf) kam es Donnerstagabend ebenfalls zu einem Unfall. Ein Autofahrer kam von der Straße ab und landete mit seinem Auto im Straßengraben gelandet. Dabei wurde der Mann schwer verletzt. Der Notarzt war im Einsatz. Der Verletzte wurde in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.