Weltcup-Premiere für Magdalena Scherz

Scherz hat in den vergangenen Jahren einen stetigen Aufstieg hingelegt. Die Bruckneudorferin holte heuer bereits zum dritten Mal den Staatsmeistertitel im Langlauf-Sprint und erreichte bei der Unter 23-WM in Planica (Slowenien) im Sprint das Semifinale. Jetzt folgt der erste Start im Weltcup. „Es bedeutet mir schon sehr viel, dass ich jetzt im Weltcup starten darf. Ich gehe in den Wettkampf hinein, mit nicht zu hohen Erwartungen, weil ich eigentlich Erfahrungen sammeln möchte. Und ich werde einfach schauen, dass ich meine beste Leistung zeigen kann. Und dann schaue ich, was rauskommt“, so Scherz.

Langlauf-Sprint als Spezialdisziplin

Der Langlauf-Sprint im K.O.-System mit maximal vier kurzen Rennen von maximal 1,5 Kilometer Länge ist inzwischen die Spezialdisziplin von Magdalena Scherz. Sie meint dennoch: „Wenn man jetzt nur die Ergebnisse anschaut, dann habe ich schon die besseren Ergebnisse im Sprint. Aber ich will trotzdem eigentlich mehr der Allrounder sein“.

Sportpool Burgenland

Bei der Nachwuchs-WM in Planica erzielte Scherz auch in der Staffel und im 20 Kilometer Rennen gute Ergebnisse. Nächste Saison soll es weiter aufwärts gehen. „Ich sage einmal so, dass das schon das große Ziel für mich ist, dass ich mich qualifiziere für die Weltmeisterschaft“, so Scherz. Der Sprintbewerb beim Weltcup in Lahti findet am Sonntag statt.