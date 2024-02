AK-Wahl: Vorbereitungen laufen

Wer mit 3. Jänner heuer AK-Mitglied war, ist bei der AK-Wahl im Burgenland wahlberechtigt – unabhängig von der Nationalität. 79.100 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten mit diesem Stichtag ein aufrechtes Dienstverhältnis im Burgenland und sind automatisch wahlberechtigt. Doch es gibt einige Gruppen, die sich noch bis 3. März nur auf Antrag in Wählerliste eintragen lassen können: Lehrlinge, Karenzierte, Präsenz- und Zivildiener, geringfügig Beschäftigte und alle, die in den vergangenen zwölf Monaten arbeitslos geworden sind.

Vier Listen treten an

Gewählt werden kann per Briefwahl, in einem der 402 Betriebswahlsprengel oder in einem öffentlichen Wahllokal, das in jedem Bezirk eingerichtet wird. Vier Listen treten wieder an: FSG -Präsident Gerhard Michalitsch, ÖVP-Arbeitnehmer:innen, Freiheitliche Arbeitnehmer – FPÖ und Gemeinsam AUGE/UG – Alternative, Unabhängige und Grüne Gewerkschafter:innen. Derzeit dominiert die FSG die AK-Vollversammlung und besetzt 37 Mandate, die ÖVP-Arbeitnehmer halten neun, die Freiheitlichen drei Mandate und die Grünen und Unabhängigen Gewerkschafter:innen haben ein Mandat.