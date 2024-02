Dorfgasthäuser weiter auf dem Rückzug

Laut Wirtschaftskammer Burgenland ist vor allem das Gästeverhalten ausschlaggebend dafür, dass unter der Woche in den Dorfwirtshäusern nur mehr wenig los ist. Die Anzahl der Gastronomiebetriebe habe sich mit 2.100 kaum geändert, sagt Franz Perner von der Wirtschaftskammer. „Es hat sich stark verschoben in den Bereich Imbiss, Ethnolokale – ob Kebab oder Pizza“.

ORF

Neue Wege gefragt

Traditionsbetriebe, wie das Gasthaus Loschy in Markt Allhau (Bezirk Oberwart), setzen deswegen auf mehrere Standbeine. Die Fleischerei neben dem Dorfwirtshaus besteht seit mehr als 100 Jahren. 1912 wurde das Gasthaus aufgesperrt. Wirt Willy Loschy ist bereits 80 Jahre, jetzt hat der Enkelsohn übernommen. Obwohl das Gasthaus am Wochenende gut gebucht ist, bietet der Juniorchef Matthias Krutzler auch Caterings an: „Wir machen Geburtstagsfeiern auch außer Haus. Wenn daheim etwa eine Gartenparty geplant ist, möchten viele das Essen geliefert haben.“ In Markt Allhau gab es ursprünglich sieben Dorfgasthäuser. Von diesen sieben ist nur das Gasthaus Loschy übriggeblieben.