Zwei Fußballer in Slowenien brutal zusammengeschlagen

Eigentlich wollte der Fußballverein aus der 2. Liga Süd sich in der Nähe von Laibach (Slowenien) auf die Rückrunde vorbereiten. Am vergangenen Samstag, dem letzten Tag des Trainingslagers, wurden die beiden Spieler aber plötzlich bei einem Teambuilding-Event auf der Straße von hinten attackiert. Die zwei Fußballer zogen sich Brüche im Gesicht zu. Ein Spieler konnte sich laut Sektionsleiter Gerald Ringhofer gar nicht mehr an den Vorfall erinnern.

Beide wurden in Slowenien erstversorgt und nach der Heimkehr in den Kliniken Graz und Oberwart weiterbehandelt. Der SC Grafenschachen hat die Polizei eingeschaltet. Große Hoffnungen auf Aufklärung mache man sich aber nicht, denn es gebe keine Zeugen für den Angriff. Beide Spieler werden dem Verein zumindest beim Meisterschaftsauftakt am kommenden Wochenende fehlen, sollen aber laut dem Verein keine bleibenden Verletzungen davon tragen.