Auszeichnung für Familienfreundlichkeit

Flexible Arbeitszeiten, der Wiedereinstieg nach der Karenz und der Frauenanteil in Führungspositionen zählen zu den Kriterien, die laut Wirtschaftskammer ein familienfreundliches Unternehmen auszeichnen. Besonders in Zeiten des Fachkräftemangels ist es laut Petra Schumich, Landesvorsitzende von „Frauen in der Wirtschaft“, wichtig, Mitarbeiter zu halten. Familienfreundliche Unternehmen hätten einen Vorteil im Kampf um Fachkräfte, sowie mehr Bewerbungen und eine geringere Fluktuation.

In der Kategorie Großunternehmen gewannen dieses Jahr die Esterhazy Betriebe, mit knapp 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Bei den Mittelbetrieben wurde die Firma O.K. Energie Haus aus Großpetersdorf (Bezirk Oberwart) zum familienfreundlichsten Unternehmen gewählt. In der Kategorie Kleinbetriebe gewann die Steuerberatungskanzlei Roth mit Standorten in Eisenstadt und Oberwart. Familienfreundlichstes Non-Profit Unternehmen wurde die Personalservicefirma itworks und das AMS Burgenland durfte sich über den Sieg in der Kategorie öffentlich-rechtliche Unternehmen freuen.