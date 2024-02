Edtstadler macht Stimmung für EU-Wahl

In Eisenstadt sprach Edtstadler im Kulturzentrum mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Europagemeinderäten und Schülerinnen und Schülern über aktuelle Themen und beantwortete Fragen zur EU. Es gebe kein besseres Bundesland als das Burgenland, einen großen Profiteur der EU, um die Europa-Tour zu starten, meinte Edtstadler. Es gehe zunächst darum, zu informieren, über das, was die EU alles auf den Weg gebracht habe. Dadurch wolle sie die Menschen interessieren, um in letzter Instanz eine möglichst hohe Wahlbeteiligung bei der EU-Wahl im Juni zu erreichen.

ORF/Martin Ganster

Edtstadler sprach in Eisenstadt über Errungenschaften der EU wie die gemeinsame Währung und über die Notwendigkeit eines starken Europas. Sie betonte auch den überparteilichen Charakter der Info-Tour, die durch alle Bundesländer führt. Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ) etwa nahm an der Veranstaltung teil und lobte die Initiative, die letztlich so viele Menschen wie möglich zum Wählen bewegen soll.