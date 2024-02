Ex-Gunner Quincy Diggs im Nationalteam

Der gebürtige Amerikaner hat seit vergangenem Herbst den österreichischen Pass und feiert jetzt sein Debüt für das Nationalteam. Die ersten Eindrücke beim Training waren für ihn positiv. „Ich bin denen dankbar, die mir das ermöglicht haben, auch Thomas Linzer und Andi Leitner in Oberwart. Es ist eine Chance, die ich nutzen möchte“, so Diggs.

Diggs soll als Österreicher das 3x3-Team zu Olympia führen. Dort ist er Weltklasse. Basketball im Fünf-gegen-Fünf-Format spielte Diggs schon zwei Jahre nicht. Trotzdem soll er dem Nationalteam gegen Armenien helfen, sagte Teamtrainer Chris O’Shea. „Er macht einen guten Job im Training, er ist voll motiviert“, so O’Shea.

Das Basketball-Länderspiel Österreich – Armenien wird am Donnerstag ab 19.10 Uhr live in ORF Sport plus übertragen.

„Ich möchte helfen“

Der Österreicher Diggs geht jedenfalls mit Elan in das Spiel gegen Armenien, das am Donnerstag ausgetragen wird. „Die Trainer wissen, was ich kann. Ich möchte helfen – ob für fünf oder 20 Minuten – ich gebe mein Bestes und möchte die Gelegenheit nutzen“, so Diggs. Der Start in die WM-Qualifikation gegen Armenien gilt als nächster Schritt im Aufbau eines neuen, jungen Nationalteams.

Sebastian Käferle, der Oberwart Gunners Kapitän, ist da schon ein Routinier, und mit Feuereifer dabei. „Wir wollen gut in die Pre-Quali starten und ich denke, am Donnerstag ist der erste Zeitpunkt dafür. Wir wollen stark spielen und uns den ersten Sieg holen“, so Käferle.