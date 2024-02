Chronik

Gestohlener Wandtresor sichergestellt

Einen Wandtresor, an dem sich noch Schrauben und Mauerstücke befanden, haben mutmaßliche Einbrecher in ihrem Fahrzeug mitgeführt. Die beiden Ungarn wurden am Montag am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.