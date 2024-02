Mehr Hochzeiten und weniger Scheidungen

Rund 1.400 Eheschließungen gab es im vergangenen Jahr im Burgenland, das sind etwas mehr als 2022. Österreichweit zeigt sich ein anderes Bild: Knapp 45.000 Paare haben sich das Ja-Wort gegeben, um rund 2.500 weniger als 2022 – mehr dazu in news.ORF.at. Gleichzeitig wurden mehr Ehen geschieden, nämlich rund 14.000 – um 36 mehr als 2022. Auch hier zeigt sich im Burgenland ein gegenläufiger Trend: Es gab rund 440 Scheidungen, das sind um 1,3 Prozent weniger als im Jahr davor.

In sieben Bundesländern ist die Zahl der Eingetragenen Partnerschaften im Vorjahr nach vorläufigen Daten gestiegen. Das Burgenland zählt zu jenen Bundesländern, in denen es den deutlichsten Anstieg gab, und zwar um 22,5 Prozent gegenüber 2022. In ganzen Zahlen sind das rund 50. Aufgelöst wurde laut Statistik Austria nur eine Eingetragene Partnerschaft.