Pläne für „Burgenland-Molkerei“

Derzeit seien burgenländische Milchbauern auf Molkereien in der Steiermark beziehungsweise in Niederösterreich angewiesen, so Doskozil. Dort finde die Verarbeitung der Rohmilch statt, die dann wieder als Bio-Milch oder Verarbeitungsware ins Burgenland zurückkomme. Das soll sich, wenn es nach Doskozil geht, ändern: Gemeinsam mit Experten werde an einem Modell für eine eigenständige Bio-Molkerei im Burgenland gearbeitet.

Anreiz zum Umstieg auf Bio

Konventionell produzierende Milchviehbetriebe sollen zum Umstieg auf Bio animiert werden und letztendlich sei das Modell auch ein Beitrag zur CO-2-Vermeidung, so Doskozil. Seit mehr als 15 Jahren gebe es im Burgenland keine Molkerei mehr, diesen Nachteil für die heimischen Bio-Milchviehbetriebe wolle man kompensieren.

Die „Burgenland-Molkerei“ soll in einem ersten Schritt die Verarbeitung von rund 500.000 Kilo Rohmilch für den Bedarf in den landeseigenen und landesnahen Küchen abdecken. Das Konzept werde derzeit finalisiert, die Präsentation aller Details erfolge noch im Frühjahr, kündigte der Landeshauptmann via Aussendung an.

Reaktionen

Kritik an den Molkerei-Plänen kam am Montag von ÖVP und FPÖ. ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas befürchtet ein Steigen der Landesschulden, er sprach von einer „konzeptlosen Einkaufstour“ und kündigte Anfragen im Landtag an.

FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig kritisierte, dass von aktuell 74 burgenländischen Milchbauern nur vier Bio-Milchbetriebe seien und dass für diese eine „millionenteure Molkerei“ ins Leben gerufen werden solle. Auch die vorgesehene Größenordnung von 500.000 Liter Milch pro Jahr sei „lächerlich“, denn allein der größte milchproduzierende Betrieb im Burgenland habe den fünffachen Ausstoß.