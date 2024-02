Internationale Erfolge für Klavierstudenten

Ein herausragendes Talent, das derzeit an der JHP studiert, ist Zixin Hua aus China. Der 17-Jährige, der bei Wettbewerben schon etliche erste Preise holte, sei bereits für zahlreiche Konzerttourneen in China engagiert worden und von einer international tätigen Klavierfirma unter Vertrag genommen, hieß es von der JHP.

JHP

Auszeichnungen in Rom und Tiflis

Preise gab es für Studentinnen und Studenten der JHP auch bei der „32.nd Roma International Piano Competition“. Bryan Simanjuntak wurde dort für seine Leistungen mit dem ersten Preis belohnt; Dana Assylbekkyzy erhielt den zweiten Preis. Auch bei der „Mozart International Competition 2024“ in Tiflis in Georgien war Bryan Simanjuntak erfolgreich. Mert Hakan Seker trat beim renommierten Klavier-Festival in Bursa in der Türkei auf, wo er mit der türkischen Star-Pianistin Gülsin Onay vierhändig auf dem Klavier musizieren durfte.