Bestseller auf Latein

Die Faszination für die lateinische Sprache hat Michael Hirschler zum Beruf gemacht: Er ist Lateinlehrer, und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, Latein erlebbar machen. „Ich schreibe gern, ich habe immer gern geschrieben und mir immer gern Geschichten ausgedacht und wenn man auf Deutsch schreiben kann, auf Englisch schreiben kann, auf Kroatisch schreiben kann, kann man das ja auch auf Latein schreiben“, so Hirschler.

ORF

Bisher zwölf Bücher

Bisher hat er zwölf Bücher veröffentlicht. Sein erstes Buch auf Latein erschien 2017. Ob Krimi oder historischer Roman – Michael Hirschler schreibt in fast allen Genres. Die Nachfrage nach seinen Büchern sei eine schöne Bestätigung für seine Arbeit. Die Ideen für seine Geschichten holt er sich aus der antiken Literatur, aber auch Alltagsgeschichten baut er in seine Romane ein. Wer in Latein nicht sattelfest ist, dem hilft der 36-jährige Autor mit einem Wörterbuch, das alle Vokabel des jeweiligen Buches enthält.

ORF

Seine Bücher publiziert Michael Hirschler im Eigenverlag. Über eine große Internetplattform kann er sie so in die ganze Welt verkaufen. In Amerika, Japan und Südkorea sind seine Krimis und Romane besonders beliebt. Das nächste Buch auf Latein ist schon in Arbeit.