Fischproduktion auf stabilem Niveau

Der Neusiedler See und die rund 500 Fischteiche im gesamten Land spielen in der heimischen Fischproduktion laut Landwirtschaftskammer eine wichtige Rolle. Weil die Produktionsmöglichkeiten in natürlichen Gewässern allerdings begrenzt sind, werden alternative Produktionen immer wichtiger.

Feinkostprodukte werden beliebter

Im Burgenland gibt es drei Indooranlagen, sogenannte Aquakulturen, in denen Fisch und Garnelen produziert werden. Diese befinden sich in Pamhagen, in Sigleß und in Güssing. Das sei „aufwendig“ und „teuer“. „Aber es gibt diese Möglichkeit, das zu machen und das Interesse der Menschen an heimischen Fisch steigt“, so Landwirtschaftskammer Präsident Nikolaus Berlakovich.

ORF/Lukas Krenn

Besonders gefragt sind derzeit neben frischen Fischen vor allem Feinkostprodukte. Vor allem Wallersaibling, Lachsforelle und Aufstriche, Fischlaibchen und Fischsuppe werden immer gefragter", so Marktfahrer Erwin Bucher. Aktuell kommt jeder fünfte Fisch, der im Burgenland gegessen wird, aus heimischer Produktion.