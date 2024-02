Chronik

Zehnjährige bei Autounfall in Marz verletzt

Eine Zehnjährige ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Marz (Bezirk Mattersburg) verletzt worden. Das Mädchen war mit seiner 66-jährigen Oma im Auto auf der B50 in Richtung Sieggraben unterwegs, als es zur Kollision mit dem Pkw eines 75-Jährigen kam, der die B50 im Bereich einer Kreuzung queren wollte.