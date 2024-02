Turnerin Charlize Mörz startet in neue Saison

Die 18-Jährige startet am Donnerstag im Sprung-Bewerb und am Freitag im Boden-Bewerb. Die Vorbereitung in den vergangenen Wochen seien positiv verlaufen, so Mörz. Sie habe wieder Energie tanken und den Kopf frei bringen können. Sie hoffe jetzt, dass sie die Übungen auch im Wettkampf so schaffe wie im Training.

Mörz: Kein Druck für Olympia

Beim Sprung-Bewerb macht sich Mörz weniger große Hoffnungen, sie erwartet sich mehr von ihrer Boden-Übung. Sie sei sich am Boden sicherer, „weil ich da eine schwierigere Übung habe und dort einfach mehr Chancen habe“, meinte die Mattersburgerin.

Sie hatte bereits beim Weltcup vergangenes Jahr in Paris das Finale der besten acht erreicht. In Sachen Olympia-Qualifikation will sie sich nicht unter Druck setzen. Sie habe Olympia schon im Hinterkopf, aber sie sei ja noch jung und ihr eigentliches Ziel seien die Spiele 2028. Der Weltcup umfasst für Mörz insgesamt vier Wettkämpfe in den kommenden drei Monaten.