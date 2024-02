30 Ziervögel bei Wintergartenbrand verendet

Ein Kabelbrand eines tragbaren Raumentfeuchters löste laut Landespolizeidirektion gegen 13.00 Uhr den Brand in dem Wintergarten in Purbach aus. Der 58-jährige Hausbesitzer konnte den Brand löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Aber durch das Feuer wurden die Innenräume stark verrußt. Die rund 30 Ziervögel, die der 58-Jährige im Wintergarten züchtete, konnten nicht gerettet werden und verendeten.

Brandstiftung in leer stehendem Gebäude

Gegen 15.45 Uhr folgte dann der nächste Brandalarm in Purbach. Unbekannte hatten in einem leer stehenden Gebäude einen Brand gestiftet. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass sie in zwei Räumen Zeitschriften, Bücher und Kartons angezündet hatten. Die Polizei gehe bereits einem Verdacht bezüglich der möglichen Täter nach, hieß es. Die Schadenshöhe ist in beiden Brandfällen noch unbekannt.