Oberwart Gunners bleiben 2024 weiter sieglos

Nach zuletzt guten Leistungen gegen die Spitzenteams Klosterneuburg und Gmunden wollten die Gunners auswärts gegen BC Vienna den ersten Sieg des Jahres einfahren. Davon waren die Oberwarter aber weit entfernt. Das Team von Horst Leitner fand von Beginn weg nie so richtig seinen Ryhtmus und lief permanent einem Rückstand hinterher. Zur Pause stand es bereits 51:28 für Vienna.

Nach Seitenwechsel konnten die Gunners den Rückstand zwar etwas verkürzen. Mehr als Ergebniskosmetik sollte aber nicht gelingen. 86:71 hieß es am Ende. „Nach unserem zaghaften und mutlosen Start, wo wir den Kampf des Spiels nicht angenommen haben, sind wir in der ersten Hälfte in einen großen Rückstand geraten. Der Kampf der zweiten Hälfte ist zwar schön, aber für ein gutes Resultat nicht ausreichend“, so Gunners-Trainer Horst Leitner.

Über Qualifikationsrunde in das Playoff

Seit dem 29. Dezember haben die Gunners keine Partie mehr gewonnen. Im Grunddurchgang der Basketball Superliga steht kommendes Wochenende noch ein Spiel auf dem Programm, die Gunners treffen auf Fürstenfeld. Danach geht es für die Oberwarter in die Qualifikationsrunde. In dieser werden noch zwei Plätze für das Playoff um den Meistertitel vergeben. Das wollen die Gunners, trotz schwacher Saison, erreichen.